- Sute de protestatari impotriva restrictiilor antiepidemice si impotriva vaccinarilor s-au adunat sambata in centrul Londrei, in pofida avertismentelor politiei ca ar putea incalca regulile de distantare sociala, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Printre principalii vorbitori s-a aflat excentricul…

- Printre principalii vorbitori s-a aflat cunoscutul teoretician al conspiratiilor David Icke, care a luat cuvantul in Trafalgar Square, in aplauzele multimii si scandari de "Libertate! Liberate!", la mitingul ''Nu consimtim". "Nu vom ceda controlul asupra vietilor noastre si asupra vietilor…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat sambata in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive ca persoanele care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000…

- Doua grupuri de persoane s-au adunat, luni seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta, pe de o parte, fata de modul in care sunt derulate anchetele cu privire la evenimentele din seara de 10 august 2018, dar si fata de masurile luate de Guvern pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Grupul…

- "Exista in prezent sute de vaccinuri (impotriva COVID-19) in proces de testare si trebuie sa indeplineasca toate normele si reglementarile prevazute pentru a fi aplicate in siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, la o conferinta de presa. Oficialul OMS a declarat…

- Clorochina și hidroxiclorochina, medicamente vehiculate la inceputul pandemiei, nu sunt eficiente suta la suta. Clorochina, alaturi de derivata ei, hidroxiclorochina, este folosita cu succes ipotriva malariei de mai bine de jumatate de secol și au fost ipoteze ca ar avea și efecte impotriva coronavirusului.…

- 30 de romani care lucreaza la o ferma din Marea Britanie au fost testați pozitiv cu noul COVID-19. In total, la ferma lucreaza 100 de romani. Mai mult, doi dintre ei s-au plans de cazare și masa. Conform MAE, potrivit ultimelor informații comunicate Ambasadei Romaniei la Londra de catre Serviciul de…

- 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai avansat vaccin impotriva COVID-19 este in Marea Britanie.