- Kremlinul a declarat vineri ca privește negativ decizia contractorului britanic din domeniul apararii BAE Systems de a se stabili in Ucraina, adaugand ca orice fabrici care produc arme folosite impotriva Rusiei ar deveni ținte pentru armata Moscovei, potrivit Hotnews . Fiind intrebat despre aceasta…

- Miscarea va permite BAE sa colaboreze direct cu Kievul pentru a explora potentiali parteneri, pentru un plan de a produce in cele din urma tunuri usoare de 105 mm, un fel de arma de artilerie, in Ucraina si pentru a intelege mai bine cerintele de capacitate ale Ucrainei. In calitate de cel mai mare…

- Marea Britanie a evacuat un grup de solicitanți de azil de pe o barja, la doar cateva zile dupa ce i-a mutat in respectiva locație, relateaza Reuters. La baza deciziei se afla prezența bacteriei Legionella, depistata in sistemul de alimentare cu apa. Situația este considerata drept una stanjenitoare…

- Oferta sa a inclus, de asemenea, limitarea utilizarii datelor din publicitate pentru a dezvolta produse care concureaza cu agentii de publicitate, au spus sursele. Propunerea Meta, similara cu cea facuta agentiei de concurenta din Marea Britanie in mai, sugereaza ca compania va trebui sa faca mai mult…

- Companiile de asigurari analizeaza daca sa inghete acoperirea pe care o ofera oricarei nave dispusa sa navigheze spre Ucraina, dupa ce Rusia a anuntat luni ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce permite exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor sigur din Marea Neagra, au…

- Autoritațile din China anunța ca vor sa introduca noi reguli pentru a inaspri controlul asupra presei independente.Autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din China a analizat luni noile reguli care au scopul de a consolida gestionarea „self media", potrivit Reuters. CITESTE SI Un…

- Papa Francisc a acordat vineri o audienta sotiei si familiei lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza Reuters.