Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii, care a contractat maladia COVID-19 anul trecut, a dezvaluit joi ca a primit prima doza a unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. Printul William, in varsta de 38 de ani, nepot al reginei Elisabeta a II-a si al doilea in linia de succesiune…

- Rusia a produs primul lot - 17.000 de doze - de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, a anuntat vineri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor), relateaza Reuters.

- Peste 400 de instituții financiare au mutat activitați, personal și active de un trilion de lire sterline catre centre din Uniunea Europeana din cauza Brexitului, iar suferințele vor continua, se afirma într-un studiu publicat saptamâna trecuta de New Financial, un think tank britanic. „Credem…

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris…

- Premierul britanic Boris Johnson a primit, vineri, prima doza din vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca si a cerut populatiei sa faca acelasi lucru, afirmand ca „nu a simtit nimic, transmite Reuters.

- Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al Casei Regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor, Archie, relateaza Reuters si AFP.

- Romania iși ține mereu promisiunile in beneficiul direct al cetațenilor Republicii Moldova, a comentat, sambata, pe Twitter, ministrul de externe Bogdan Aurescu, dupa ce primele dozele de vaccin anti-COVID de care beneficiaza Republica Moldova au fost trimise de București și au ajuns, sambata dupa-amiaza,…

- Rata infectarilor cu COVID-19 din Israel a scazut cu 95,8% in randul persoanelor care au primit ambele doze de vaccin Pfizer, a anuntat, sambata, Ministerul israelian al Sanatatii, transmite Reuters.