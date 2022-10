Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, in varsta de 41 de ani, și soțul ei, Prințul Harry, s-au așezat in spatele lui Tim Laurence, soțul Prințesei Anne, iar o lumanare a obturat exact unghiul din care putea fi vazuta. Palaria cu boruri largi, creație a Stellei McCartney, a mascat și mai mult fața Ducesei de Sussex, potrivit…

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au intors in Marea Britanie pentru a fi alaturi de familia regala la funerariile Reginei Elisabeta a II-a. Cu toate astea, o noua teorie stranește controverse. Soția fiului Regelui Charles ar fi purtat un microfon in haina la priveghiul suveranei. Detaliul care demonstreaza…

- Prințul William și Prințul Harry au ingropat securea razboiului pentru cele 10 zile de doliu național din Marea Britanie, uniți fiind in suferința de moartea bunicii lor, Regina Elisabeta a II-a. Deși relația dintre cei doi frați regali s-a racit foarte mult, in ultimii doi ani, exista o persoana care…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meghan, Ducesa de Sussex, a susținut un prim discurs in Marea Britanie dupa ce ea și soțul sau, Prințul Harry, au renunțat la indatoririle de membri ai familiei regale britanice. Momentul a avut loc la un summit dedicat liderilor tineri, carora vedeta americana le-a transmis ca aduc schimbarea „pozitiva…

- Soții Sussex revin in Marea Britanie, prima oara de la Jubileul de Platina din iunie și, in timp ce se afla in țara natala a Prințului Harry, cuplul va ramane la Frogmore Cottage, casa lor de pe moșia Queen’s Windsor. Intamplator, William și Kate Middleton tocmai s-au mutat in noua lor locuința de pe…

- Chantelle Broughton, in varsta de 29 de ani, a nascut in urma cu patru luni doi gemeni la spitalul din Nottingham City. Fiul ei, Ayon, are pielea deschisa și ochi verzi, in timp ce fiica, Azirah, are un ten mult mai inchis și ochi caprui, relateaza Daily Mail, citat de Știrileprotv. Tanara mama, care…

- O femeie din Marea Britanie a ramas șocata dupa ce a descoperit ca a nascut gemeni cu nuanțe de piele complet diferite. Ea spune ca oamenii intreaba nedumeriți daca cei doi chiar sunt copiii ei. Dupa ce fiul ei Ayon a fost nascut la Spitalul din Nottingham City, cu piele deschisa și ochi verzi, Chantelle…