- Sistemul public de sanatate britanic NHS se pregateste sa inceapa administrarea unui vaccin impotriva noului coronavirus "la putin timp dupa Craciun", noteaza ziarul The Sunday Times, citat duminica de EFE. In Regat sunt mii de romani care lucreaza in domeniul sanatații, astfel ca vor beneficia de…

- Comisia Europeana, recomandari pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. Cine ar trebui sa aiba prioritate. Comisia Europeana a prezentat astazi principalele elemente care trebuie luate in considerare de catre statele membre pentru strategiile lor de vaccinare impotriva COVID-19, atunci cand va fi…

- Un nou proiect prevede ca polițiștii sa patruleze imbracați in civili și sa-i amendeze pe cei ce incalca regulile impotriva coronavirusului. Oamenii legii sunt de parere ca noua masura va fi mai eficienta.

- Programul de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie se va adresa cu prioritate persoanelor mai in varsta si celor din profesiile cu risc, nu intregii populatii, a indicat responsabila cu acest dosar de pe langa guvernul de la Londra, noteaza mediafax.ro.

- 73% dintre rușii chestionați nu sunt în prezent pregatiți sa fie vaccinați împotriva coronavirusului. Doar 23% dintre respondenți sunt de acord cu vaccinarea. Alți 4% au spus ca au avut deja un coronavirus și nu au nevoie de vaccinare. Acest lucru este demonstrat de datele de cercetare…

- Oamenii de stiinta de la Institutul Clodomiro Picado, din cadrul Universitatii din Costa Rica, au inoculat 6 cai cu proteine ale noului coronavirus, obtinute de la laboratoare din China si din Marea Britanie, si au colectat apoi anticorpii dezvoltati de animale, din plasma sanguina. Testele in vitro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. OMS subliniaza importanta verificarilor...

- Rusia se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, transmite Interfax.