- Presedintele Donald Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a lansa lovituri aeriene impotriva Siriei, acuzand Rusia ca sustine regimul condus de Bashar al-Assad. Dupa toate probabilitatile, vor fi atacate...

- Guvernul sirian se consulta cu aliatii privind amenintarea Statelor Unite cu o actiune militara si dispune de mai multe optiuni, a declarat miercuri Bouthaina Shaaban, consiliera a presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, intr-un interviu acordat unei televiziuni libaneze preluate de Reuters. Consiliera…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Moscova și Washingtonul au blocat incercarile reciproce de a lansa o ancheta internaționala in cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind atacul chimic din Siria, unde razboiul civil a intrat in cel de-al șaptelea an, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump și aliații occidentali…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune a…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…