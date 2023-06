Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Rishi Sunak se va deplasa saptamana viitoare la Washington cu intentia de a construi relatii "stranse si sincere" cu presedintele Joe Biden, a declarat Downing Street sambata seara, transmite AFP, citat de Agerpres.Joi, premierul Sunak se va intalni pentru a patra oara in patru luni…

- Președintele american Joe Biden a fost surprins de camere in momentul in care s-a impiedicat pe scena. Acesta participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado, SUA. Președintele a cazut in genunchi, dar a fost ajutat rapid de oficiali sa se ridice. Liderul de stat in varsta de…

- Președintele SUA, Joe Biden s-a impiedicat și a cazut joi, 1 iunie, in timpul unei ceremonii care avea loc la Academia Forțelor Aeriene. Liderul american s-a ridicat insa rapid și s-a dus apoi la locul sau. Cel mai puternic om de pe planeta a cazut din nou in public, la o ceremonie de absolvire la Academia…

- Volodymyr Zelenski i-a acuzat pe unii lideri arabi ca „inchid ochii” la invazia Rusiei, asta inainte de apariția sa așteptata la summitul G7 din Japonia, transmite BBC. Președintele ucrainean va sosi duminica la Hiroshima in incercarea de a obține sprijin militar suplimentar pentru o contraofensiva…

- Președintele american Joe Biden și alți lideri ai Grupului celor Șapte (G7) aflați la Hiroshima s-au intilnit cu un supraviețuitor al bombardamentului atomic american care a avut loc la 6 august 1945. Despre acest lucru a informat vineri serviciul de presa al Casei Albe, citind un inalt oficial american.…

- Presedintele american, Joe Biden, va participa la urmatorul summit al G7 intre 19 si 21 mai la Hiroshima, in Japonia, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul administratiei de la Washington si sefii de stat din G7 vor discuta, printre altele, despre "sprijinul neclintit…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pentru prima data la Washington, saptamana viitoare, pe omologul sau columbian, Gustavo Petro, a anuntat vineri Casa Alba, in timp ce politia federala (FBI) a plasat un lider de gherila columbian pe lista celor mai cautati zece indivizi, scrie AFP, scrie Agerpres.Cei…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ceea c ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, aceasta fiind critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Beijingul…