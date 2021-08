Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si premierul britanic Boris Johnson au convenit marti, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa participe saptamana viitoare la un summit virtual G7 privind Afganistanul, au anuntat Casa Alba si Downing Street, relateaza AFP. Cei doi lideri ''au convenit sa se organizeze…

- UPDATE Ora 6:45: Fostul presedinte american, Donald Trump, susține ca Joe Biden, ar trebui sa demisioneze in urma victoriei talibanilor in Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citat de Agerpres. „Este timpul ca discreditatul Joe Biden…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP preluat de agerpres. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul…

- Biden va folosi intalnirea pentru a asigura conducerea afgana ca administrația va continua sa sprijine țara, prin asistența de securitate și cu ajutor diplomatic și umanitar, chiar daca talibanii avanseaza asupra forțelor guvernului afgan. Previziunile intalnirii dintre Biden și Ghani: „Nu va fi o conversație…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…

- Pana acum, in Anglia, incepe sa para ca Casa Alba a fost prea increzatoare in cat de mult vor conta farmecele lui Biden in convingerea altor lideri ai G7 sa admita toate pozițiile sale politice, analizeaza presa americana. Mai ales cand vine vorba despre China. Președintele SUA a incercat sa-și puna…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…