Marea Britanie va prelua de la 1 ianuarie pentru un an comanda fortei NATO de reactie rapida, in care armata britanica participa cu o brigada mecanizata usoara, a anuntat joi Alianta intr-un comunicat. Forta NATO de reactie rapida, denumita ”Forta Intrunita cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat” (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), a fost constituita in anul 2014 dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea si a fost desfasurata prima data pentru apararea colectiva a Aliantei dupa ce Rusia a atacat Ucraina in februarie 2022. Noua state membre ale Aliantei contribuie cu trupe in cadrul…