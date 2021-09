Stiri pe aceeasi tema

- Agentia britanica de combatere a criminalitatii a confiscat peste doua tone de cocaina de pe un iaht interceptat in largul coastei de sud a Angliei. Valoarea capturii este de aproape 190 de milioane de euro.

- Sase barbati cu varste cuprinse intre 24 si 49 de ani - un britanic si cinci nicaraguani - au fost arestati in aceasta operatiune, potrivit The Guardian .In momentul arestarii lor, ei se aflau la circa 130 de kilometri de coasta, la bordul unui iaht de lux sub pavilion jamaican si care provenea din…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni in apropierea insulei indoneziene Sulawesi, conform unui anunt al European Mediterranean Seismological Centre (EMSC), transmite Reuters. Cutremurul s-a produs la adancimea de 30 km. Agentia indoneziana de Geofizica (BMKG) a anuntat…

- In total, 123 de migranti au fost salvati in largul coastelor de nord ale Frantei, luni, in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii la bordul mai multor ambarcatiuni improvizate pentru a ajunge in Marea Britanie, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP. Una dintre aceste ambarcatiuni…

- Neptun, zeul Marilor, pare ca a parasit zona Mediteranei și se afla in vacanța in Marea Britanie. Un fotograf de la BBC a surprins in timpul unei furtuni un val in care s-ar vedea chipul lui Neptun.