- Boris Johnson a anuntat joi ca demisioneaza din functia de prim-ministru al Regatului Unit, cedand in fata apelurilor din partea ministrilor si parlamentarilor Partidului Conservator, relateaza Reuters. ‘Procesul alegerii unui nou lider ar trebui sa inceapa acum’, a spus Johnson in cadrul unei conferinte…

- Boris Johnson a cedat in fata apelurilor din partea propiilor ministri si parlamentari ai Partidului Conservator și a anunțat, joi, ca demisioneaza. Cu siguranța, puține cariere politice pot ține pasul cu cea a lui Boris Johnson. Un om cu visuri de marire inca din copilarie, cu multe acuzații pe umeri,…

- Purtatorului de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a comentat astazi, 7 iulie, decizia lui Boris Johnson de a demisiona din fruntea guvernului , afirmand ca premierului britanic nu-i place de Rusia și ca nici Moscova, la randul ei, nu-l place, potrivit Reuters . Vorbind in timpul conferinței sale zilnice…

- Decizia lui Boris Johnson de a accepta sa demisioneze din fruntea Partidului Conservator și a guvernului britanic a generat rapid un val de reacții in Marea Britanie, relateaza BBC și The Guardian . Multe dintre acestea ii cer sa paraseasca acum conducerea guvernului și nu in toamna, dupa alegerea unui…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat, marti, ca Parlamentul scotian va publica un proiect de lege pentru organizarea unui referendum pe tema independentei Scotiei, data planificata pentru organizarea votului fiind 19 octombrie 2023, relateaza Reuters. Nicola Sturgeon a spus ca ii va scrie premierului…

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi…