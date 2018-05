Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala, relateaza Reuters.



Alegerile sunt privite ca un indicator al sprijinului public pentru Theresa May, care se confrunta cu o posibila contestare in Parlament in legatura cu strategia ei privind iesirea tarii din Uniunea Europeana.



Rezultatele partiale ale alegerilor locale…