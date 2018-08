Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis sa transfere din Marea Britanie in Spania comandamentul operatiunii Atalanta de lupta contra pirateriei in zona Cornului Africii, decizie care va intra in vigoare dupa Brexit, prevazut pentru finalul lui martie 2019, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Uniunea Europeana a respins, joi, propunerea Marii Britanii de a i se permite colectarea, in locul Uniunii, a taxelor vamale de la granita Regatului Unit, relateaza Sky News.Citește și: SURSE - Dragnea a bagat intreg Guvernul in vrie: s-au inroșit telefoanele la Palatul Victoria "Uniunea…

- Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de munca din sectorul financiar, din Marea Britanie in Uniunea Europeana, si multe alte locuri de munca pot disparea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, sefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citata de Reuters.

- Președintele Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe premierul Irlandei: ”Probabilitatea unui ‘hard Brexit’ este foarte mica”, a spus Klaus Iohannis, in cadrul declarației de presa comune organizate dupa convorbirile oficiale. Premierul irlandez urmeaza sa se intalneasca și cu președintele Camerei…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Guvernul olandez elaboreaza un ''ghid'', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters. Olanda a inceput deja sa angajeze…

- Vești bune pentru cetațenii romani in urma intalnirii la nivel inalt dintre europarlamentarul Claudia Țapardel și Secretarul de Stat pentru Brexit, Lord Callanan MartinEurodeputatul Claudia Țapardel a avut ieri o intalnire bilaterala la nivel inalt cu Lord Martin Callanan, Secretarul de Stat…

- Incep sa se simta efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar mediul agricol e cel la care acest lucru e cel mai vizibil. Fermele din Marea Britanie nu mai sunt asaltate de muncitori sezonieri, așa cum se intampla in alți ani. Cei de la Asociația Furnizorilor de Forța de Munca (ALP)…