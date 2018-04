Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca sustine raidurile aeriene coordonate de SUA, Franta si Marea Britanie si le considera actiuni „necesare si potrivite” pentru a avertiza Siria privind noi atacuri chimice, scrie Reuters....

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca atacurile executate in Siria de tara sa, alaturi de Franta si SUA, transmit un "mesaj clar" impotriva folosirii de arme chimice, relateaza AFP. "Aceasta actiune colectiva transmite un mesaj clar: comunitatea internationala nu va bate in retragere…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, la ora 4:00 (ora Romaniei), mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Reacția Rusiei nu a intarziat sa apara. Ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca loviturile S.U.A in Siria reprezinta…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra...

- Aproape 500 de persoane au demonstrat luni, in fața Parlamentului britanic, impotriva sefului opozitiei, deputatul laburist Jeremy Corbyn, acuzandu-l ca ar permite ca antisemitismul sa se raspandeasca in cadrul partidului sau. "Jeremy Corbyn nu a stiut sa ia masuri semnificative și a lasat un spațiu…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO demararea discutiilor in cadrul aliantei in urma controversatei interventii turcesti in nordul Siriei impotriva unei militii kurde sustinute de Washington, scrie AFP.

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…