Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista a cerut duminica declansarea unei anchete aprofundate asupra modului in care guvernul premierului conservator Boris Johnson a cheltuit banii contribuabililor britanici, dupa acuzatii privind finantarea lucrarilor de renovare la apartamentul sau, informeaza AFP. Fostul consilier…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anulat vizita pe care urma sa o intreprinda in India saptamana viitoare, din cauza agravarii epidemiei de COVID-19 in aceasta tara, informeaza dpa si AFP.

- Partidul Unionist Democrat (DUP) si Partidul Unionist Ulster (UUP) se vor alatura altor personalitati pro-britanice pentru a contesta Protocolul Irlandei de Nord, care a creat bariere comerciale intre regiunea britanica si restul Regatului Unit. Protocolul, care este conceput pentru a proteja piata…