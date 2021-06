Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi seara, lista statelor considerate cu risc epidemiologic. Marea Britanie apare pe lista galbena, desi potrivit incidentei s-ar situa in zona verde. Persoanele care vin din zonele galbene trebuie sa fie vaccinate sau sa prezint test negativ.…

- Nivelul de alerta in Marea Britanie este redus la trei.Boris Johnson a anunțat luni, intr-un discurs, o relaxare majora a lockdown-ului de saptamana viitoare, din 17 mai: „Rudele și prietenii se vor imbrațișa din nou”.Pub-urile, restaurantele și cafenelele din intreaga Anglie se vor deschide din 17…

- Grecia renunța la carantina obligatorie pentru turiștii din UE si din alte cinci tari. Ce condiții trebuie sa indeplineasca vizitatorii. Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt „rezidenti permanenti din statele membre…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt ”rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”. Carantina va fi ridicata…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt ‘rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite’,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Principala noutate fiind aceea ca Marea Britanie iese de pe aceasta lista, astfel ca persoanele care vin din aceasta țara nu mai trebuie sa stea in carantina. Anunțul a fost facut de șeful…

- „Hotararea CNSU include și lista țarilor aflate sub incidența codului galben. Ca noutate, Marea Britanie nu se mai afla pe aceasta lista, a fost scoasa. Deci, persoanele care calatoresc din Marea Britanie in Romania nu vor mai sta in carantina”, a declarat Raed Arafat.