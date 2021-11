Stiri pe aceeasi tema

- Acordul a fost convenit in timpul unei vizite la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace. Zelenskiy afirmat intr-o declaratie ca a discutat cu Wallace despre cum poate avea loc o navigatie sigura pentru navele din Marea Neagra si Marea Azov si despre aspiratiile Ucrainei de a adera la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis miercuri ''un raspuns puternic'' dupa tentativa de asasinat care l-a vizat pe unul dintre consilierii sai, un atac pe care el il considera indreptat asupra eforturilor sale de reformare a Ucrainei, relateaza AFP, Unian, Reuters si Interfax-Ukraina.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea exista…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca iși dorește sa aiba o intalnire de substanța cu Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Ucraina are in plan o modernizare majora a flotei sale din Marea Neagra pana in 2035, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asigurand ca deja primele rezultate ale acestor eforturi cetatenii ucraineni le vor putea vedea in data de 24 august a.c., de Ziua independentei Ucrainei,…