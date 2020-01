Stiri pe aceeasi tema

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Romanii sunt europenii cei mai numeroși din Londra,…

- Uriasa roata ''London Eye'' de pe malul fluviului Tamisa aniverseaza 20 de ani de cand domina peisajul capitalei Marii Britanii, timp in care a fost onorata cu prezenta unor membri ai familiei regale, politicieni si campioni olimpici, relateaza luni Press Association. Punctul de reper…

- Marea Britanie trebuie sa fie pregatita pentru a lupta in viitoare razboaie fara a avea SUA ca principal aliat. Asta este senzationala afirmatie facuta de secretarul Apararii Ben Wallace intr-un interviu publicat de Sunday Times, scrie jurnalistul Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Un test realizat cu ajutorul camerei unui smartphone prin care pot fi diagnosticate infectiile de tract urinar (ITU) in 25 de minute a fost dezvoltat de o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie, informeaza luni Press Association. Tehnologia, realizata de ingineri biologi de la Universitatea…

- Vizitele regulate la muzee, galerii de arta, teatru si concerte pot prelungi viata, sugereaza o cercetare realizata in Marea Britanie, citata de Press Association si preluata de Agerpres. Un studiu recent, la care au participat 6.710 de persoane, a concluzionat ca persoanele care intra in contact cu…

- Scriitorul britanic Lee Child, creatorul seriei thriller ''Jack Reacher'', a declarat ca aplica pentru un pasaport irlandez din cauza Brexitului, informeaza luni Press Association. Lee Child, pe numele real James Grant, traieste in Marea Britanie dar si in Statele Unite si are dreptul…