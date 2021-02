Marea Britanie: O nouă variantă de coronavirus a fost descoperită, cu o rezistență mai mare în fața vaccinării anti COVID-19 O noua varianta a tulpinei britanice a fost descoperita de catre oamenii de știința, ce poate sa fie mult mai rezistenta in fața vaccinarii impotriva COVID-19. Noua varianta a tulpinei britanice – numita B.1.525 – a fost gasita in 33 de cazuri, insa experții atrag atenția ca numarul de cazuri poate fi mai mare in realitate. Noua tulpina poarta mutația E484K gasita atat pe variantele sud-africane, cat și pe cele braziliene. Varianta are și mutația Q677H in ceea ce privește proteina sa principala, iar oamenii de știința atrag atenția ca acest lucru ar putea crește rezistența in fața vaccinurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta, cunoscuta sub numele de B1525, face obiectul unui raport al cercetatorilor de la Universitatea din Edinburgh, care spun ca a fost detectata prin secvențierea genomului in 10 țari, inclusiv Danemarca, SUA și Australia, cu 32 de cazuri gasite in Marea Britanie pana acum . Cele mai vechi secvențe…

- Noua tulpina de coronavirus se raspandește rapid in Suedia. Aceasta țara inregistreaza o transmitere comunitara accentuata. 11% dintre testele pozitive recent depistat sunt ale unor pacienți infectați. Potrivit Agentiei de sanatate publica din Suedia, citata de Agerpres, dintr-un total de 2.220 de esantioane…

- Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- Regatul Unit al Marii Britanii a aprobat vineri inca un vaccin anti-coronavirus. Agenția de reglementare medicala a aprobat vaccinul dezvoltat de Moderna. Conform Reuters, ministerul Sanatații din Marea Britanie va achiziționa peste 10 milioane de doze de vaccin. „Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane…

- Turcia a inchis de la 1 ianuarie usa calatorilor din Marea Britanie, motivand ca a depistat 15 cazuri de infectii cu noua varianta mai contagioasa aparuta in marea Britanie. Toate cele 15 cazuri au fost identificate la calatori care au venit din Regatul Unit, potrivit Digi24. Descoperirea cazurilor…

- Deși pandemia de coronavirus a facut foarte multe victime in Suedia, țara nu și-a schimbat strategia de combatere a Covid-19, in ciuda recomandarilor de inasprire a restricțiilor.“Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: ‘S-a schimbat strategia?’ ‘Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va…