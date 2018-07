Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea Suprema au amanat pana la 28 iunie sentința in dosarul in care Radu Mazare și fratele sau Alexandru sunt judecați pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale.

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,…

- Decizie istorica luata de Curtea Suprema a Statelor Unite in cazul unui cofetar care a refuzat sa faca tortul de nunta unui cuplu de gay din motive religioase. Instanța a decis ca acesta a avut dreptul sa nu iși serveasca clienții.

- Presedintele Donald Trump incalca Primul Amendament al Constitutiei SUA prin blocarea criticilor pe platforma de microblogging Twitter din cauza continutului mesajelor pe teme politice, a stabilit o instanta federala din statul New York, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Inalta Curte a respins, joi, cererea Asociatiei 21 decembrie, conduse de Teodor Maries, privind instituirea sechestrului asigurator asupra averii primului presedinte al Romaniei postdecembriste, in dosarul “Mineriadei din 13-15 iunie 1990”. “Asupra averii domnului presedinte Iliescu nu va exista o astfel…

- Curtea Suprema a judecat marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Instanta a amanat sentinta…