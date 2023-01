Marea Britanie, o a treia aniversare gri pentru Brexit / Separarea de UE devine un „Bregret”

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile pentru alimente ale gospodariilor au crescut cu 6% intr-un interval de doi ani incheiat la sfarsitul lui 2021, la doi ani de la plecarea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, au constatat cercetarile Centrului pentru Performanta Economica (CEP) al London School of Economics,…

- Brexitul a agravat insuficienta numarului de medici din Marea Britanie, fiind estimat un deficit de 4.000 de medici proveniti din Uniunea Europeana in patru specializari importante, potrivit unui studiu publicat duminica de un think tank specializat in sanatate, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Suntem in ziua cu numarul 270 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Șeful Pentagonului a avertizat impotriva proliferarii nucleare. Totodata, Lloyd Austin a subliniat ca eșua in sprijinirea Ucrainei de a-și securiza viitorul ar putea duce la o „lume a tiraniei și haosului”. Premierul britanic…

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit la Kiev. Politicianul a avut deja o intrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean aratat imagini de la intalnirea cu premierul britanic și a subliniat ca sprijinul Regatului Unit a fost puternic inca din primele zile ale invaziei…

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat, marți, ca China reprezinta o amenințare pentru Marea Britanie, dar este, de asemenea, corect sa existe un dialog cu autoritatile de la Beijing cu privire la provocarile globale precum modificarile climatice și razboiul din Ucraina, conform Reuters, scrie…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a convenit cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, asupra necesitatii de a coopera pentru depasirea disputelor referitoare la aplicarea Acordului Brexit in provincia britanica Irlanda de Nord.