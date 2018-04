Cand se opreste furnizarea agentului termic in Constanta. Liviu Popa, directorul RADET Constanta, anunt important

RADET Bucuresti opreste furnizarea energiei termice in locuintele din capitala incepand cu 10 aprilie. Decizia vine dupa ce, in ultimele zile, temperaturile in Bucuresti au depasit… [citeste mai departe]