Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie l-a numit luni pe Ken McCallum, un spion de cariera care a gestionat ancheta încercarii de asasinare a fostului agent dublu Serghei Skripal, drept noul șef al MI5, serviciul secret intern, transmite Reuters. McCallum, care lucreaza de 25 de ani la MI5, a urcat în ierarhie…

- Marea Britanie sa nu-si faca ”nicio iluzie” cu privire la serviciile sale financiare in viitoarea relatie cu Uniunea Europeana (UE), a avertizat marti negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters.

- La 1 februarie, o zi dupa Brexit, portughezul Joao de Almeida, fost ambasador al UE la ONU și in Statele Unite, devine primul ambasador al Uniunii in Marea Britanie și Irlanda de Nord. La 31 ianuarie, Comisia Europeana iși va inchide birourile din capitala britanica, instalandu-și in același timp, in…

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…

- Poliția britanica este pe cale sa înceapa utilizarea operaționala a camerelor de supraveghere cu recunoaștere faciala în timp real (LFR), în ciuda avertismentelor privind organizațiile pentru drepturile omului și a îngrijorarilor exprimate chiar de autoritatea de profil a guvernului,…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni increzator ca va reusi sa ajunga la un acord comercial cu tarife si cote zero cu Uniunea Europeana (UE), ceea ce nu va necesita efectuarea de controale vamale la marfurile care vor fi transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni increzator ca va putea incheia un acord comercial cu tarife zero si cote zero cu Uniunea Europeana, care va asigura ca nu vor fi efectuate controale vamale asupra marfurilor transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, transmite Reuters. Johnson…