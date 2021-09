Stiri pe aceeasi tema

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie a 'inchis…

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie…

- Raed Arafat a declarat vineri seara, la Realitatea PLUS, ca nu și-a dat demisia dupa tragedia in urma incendiului de la Colectiv din 30 decembrie 2015 „pentru ca nu trebuia”.„La Colectiv a fost un dezastru. In medicina de dezastru e mult sub ce poți oferi. Nu suntem singura tara care a avut asa ceva,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca spera ca in urmatoarele doua saptamani sa poata anunta o decizie prin care cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 vor putea veni in Regatul Unit fara a mai fi obligati sa intre in carantina, la fel ca rezidentii britanici in prezent, relateaza AFP.…

- Regina Elisabeta a II-a a acordat Serviciului National de Sanatate (NHS), foarte solicitat de pandemia de COVID -19, Crucea lui George (George Cross), cea mai inalta distinctie civila din Regatul Unit, relateaza AFP. ''Aceasta decoratie rasplateste tot personalul NHS, trecut si prezent, in toate…

- O fetita, din Marea Britanie, a ramas insarcinata la varsta de 10 ani si a nascut la 11 ani. Aceasta este cea mai tanara mama din Regatul Unit. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla cum a ramas copila insarcinata.

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie, continand detalii despre trecerea unei nave britanice in Marea Neagra si posibila reactie a Rusiei, au fost gasite intr-o statie de autobuz din sudul Angliei, a relatat duminica BBC, transmite Reuters, potrivit news.ro. Documentele,…

- BUCUREȘTI, 23 iun – Sputnik. Senatorul rus Aleksei Pușkov a comentat incidentul cu distrugatorul britanic Defender, care a violat frontiera rusa in Marea Neagra. © Sputnik / Рамиль СитдиковFlota rusa a tras un foc de avertisment in direcția unui distrugator britanic Potrivit membrului Consiliului…