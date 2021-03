Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de sanatate publica din Franța a aprobat vineri reluarea imunizarii cu vaccinul AstraZeneca, dar numai persoanelor cu varsta peste 55 de ani, informeaza hotnews . Restricția este in contradicție cu recomandarile Agenției Europene pentru Medicamente, care afirma ca vaccinul este sigur pentru…

- De la sfarsitul lunii ianuarie, presedintele Emmanuel Macron a respins apelurile specialistilor din domeniul medical si ale unor membri ai guvernului de a introduce carantina, afirmand ca va face tot posibilul sa mentina economia cat mai deschisa. Cu toate acestea, Macron a ramas fara optiuni in aceasta…

- Regatul Unit va incepe in urmatoarele saptamani teste clinice pentru a proba eficienta medicamentelor si a vaccinurilor impotriva coronavirusului, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale,

- In luna decembrie 2020 s-a inregistrat nasterea a 15.857 copii, cu 2.103 mai multi copii decat in luna noiembrie a anului trecut.Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2020 a fost de 36.116 (19.377 barbați și 16.739 femei),cu 1.347 decese (661 barbați și 686 femei) mai multe decat in luna…

- Noua din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informeaza,...

- Luni, 18 ianuarie, a fost lansat in dezbatere publica Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Brasov. Prin acest act normativ, Municipalitatea iși propune acordarea unui ajutor financiar lunar pentru plata…

- Duminica, 3 ianuarie, a fost actualizata lista țarilor/ zonelor cu risc epidemiologic crescut pentru care se impune masura carantinarii persoanelor care ajung in Romania. Totodata, se vor relua zborurile dinspre și catre Marea Britanie, de luni.

- Potrivit unui studiu de seroprevalenta publicat miercuri de autoritatile sanitare belgiene, circa 14,4% din populatia Belgiei, si aproximativ 26% in regiunea capitalei Bruxelles, a dobandit anticorpi impotriva COVID-19, relateaza agentia EFE. Procentul rezultat din acest studiu, realizat pe baza a circa…