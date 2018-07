Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mai mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS), preluate de Mediafax. Tendinta generala de scadere…

- Numarul utilizatorilor de Internet atacati prin intermediul Microsoft Office, cu documente infectate, a crescut de peste patru ori in primul trimestru al anului, comparativ cu intervalul similar din 2017, reiese din cel mai recent raport al Kaspersky Lab, referitor la evolutia amenintarilor IT, dat…

- Popularitatea Uniunii Europene este in crestere, potrivit unui sondaj publicat miercuri, exact cu un an inainte ca europenii sa mearga la urne, relateaza dpa. Urmatoarele alegeri europene vor avea loc in perioada 23-26 mai 2019. Acestea vor fi primele alegeri dupa ce Marea Britanie va parasi UE in martie…

- QUALITANCE a înregistrat o cifra de afaceri de 10 milioane USD în 2017, în creștere cu 34% fața de anul anterior, un ritm obișnuit pentru companie în ultimii ani. Rezultatele remarcabile ale QUALITANCE au fost apreciate și la nivel internațional, compania fiind inclusa în…

- Marea Britanie trebuie sa fie pregatita sa contracareze ''amenintarile in crestere'' venite din spatiu, a declarat ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, la lansarea primei Strategii de aparare spatiala a tarii, relateaza BBC si Press Association. In cadrul acestei strategii,…

- Romania a inregistrat in primele patru luni a treia mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 25,4%, la 36.272 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 18,5%, la 172.787 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 3,2%. In perioada…

- Romania ocupa locul 18 in Europa dupa numarul autoturismelor noi inmatriculate in primele patru luni ale anului, cu un total de 36.272 unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor ACAROM. Topul tarilor europene este condus de Germania cu un volum de…

- Mai mult de jumatate din populatia Marii Britanii considera ca refugiatii ar trebui sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea guvernului, potrivit unui sondaj de opinie publicat joi, relateaza Reuters. Compasiunea fata de refugiati a crescut, 38% dintre respondenti sondajului Aurora…