- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP,…

- Doi vicepresedinti ai Partidului Conservator britanic au demisionat marti in semn de protest fata de propunerile premierului Theresa May cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite...

- Premierul britanic, Theresa May, a pledat joi, pe langa colegii sai europeni, pentru o cooperare intarita in domeniul securitatii dupa Brexit, recunoscand in acelasi timp necesitatea de a se inregistra progrese "mai rapide" in negocieri, relateaza AFP. In cursul dineului liderilor UE prezenti la summitul…

- Marea Britanie vrea sa-si intareasca relatiile de politica externa si de securitate cu Uniunea Europeana prin "cel mai apropiat acord de cooperare posibil" si este deschisa fata de participarea sa la o forta europeana de interventie, dupa Brexit, a declarat David Lidington, secretar de stat in cabinetul…

- Guvernul britanic si-a anuntat recent intentia de a face publica politica sa in domeniul imigratiei post-Brexit, dupa ce Theresa May a intervenit pentru accelerarea acestui proces, relateaza luni politico.eu, scrie agerpres.ro. Un document de lucru al executivului britanic, ce contine noile…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Ambele tari contesta, in feluri diferite, status quo-ul in Europa. In martie 2019, Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. Dar ea nu poate sa paraseasca si Europa. Daca vrea sa ramana un jucator major pe continentul european, atunci va trebui sa-si croiasca un nou rol. In perioada scursa de la…