- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, transmite Reuters. În timpul campaniei dinaintea referendumului britanic din iunie 2016…

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

