Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak intentioneaza sa promita luni, in primul sau discurs important de politica externa, ca va mentine sau va creste ajutorul militar acordat Ucrainei anul viitor si ca va face fata concurentei internationale cu pragmatism, nu cu retorica, informeaza Reuters, citat…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit sambata (19 noiembrie) cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev, marcand prima vizita a noului lider al Regatului Unit. Videoclipul intalnirii a fost difuzat de serviciul prezidențial ucrainean, care ii arata pe Sunak și Zelenski și alți oficiali…

- Ministrul britanic al Finanțelor Jeremy Hunt a anunțat ca va prezenta saptamana aceasta un plan de creșteri de impozite și reducere a cheltuielilor pentru a demonstra ca Marea Britanie iși poate ține sub control finanțele publice și restaura credibilitatea economica, relateaza Reuters.

- Zeci de mii de asistente medicale britanice vor intra pentru prima data in greva, in acest an, pentru salarii mai bune, a anuntat miercuri sindicatul lor, amplificand presiunile asupra premierului Rishi Sunak, in timpul unei crize economice, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Premierul britanic demisionar Liz Truss a declarat marti, in ultimul ei discurs la Downing Street, ca „zile mai luminoase” vor veni pentru Marea Britanie, urandu-i in acelasi timp succesorului ei Rishi Sunak mult succes, relateaza Reuters si AFP.

- Rishi Sunak a fost declarat luni urmatorul lider al Partidului Conservator al Marii Britanii de catre șeful Comitetului 1922 al Partidului Conservator, ceea ce inseamna ca este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al țarii, relateaza Reuters. Sunak, unul dintre cei mai bogați politicieni din Westminster,…

- Ministrul finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis vineri de premierul Liz Truss, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, iar in locul sau a fost numit Jeremy Hunt, un politician conservator de centru-dreapta, cu experiența in posturi guvernamentale, dar care il…