IPJ Cluj: Știre de presa - 26.10.2022

Nr. 176560 355 din 26 octombrie 2022 STIRE DE PRESA PRINDERE IN FLAGRANT DELICT SI PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL PRIVIND INFRACTIUNILE DE TENTATIVA LA INSELACIUNE METODA RIP DEAL SI FALS IN INSCRISURI OFICIALE La data de 25 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au prins, in flagrant delict, 3 barbati,… [citeste mai departe]