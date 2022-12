Stiri pe aceeasi tema

- Prima greva in masa din ultimul secol in Marea Britanie:Zeci de mii de asistente medicale vor intra joi in greva, aceasta fiind prima greva in masa din ultimul secol in Anglia, Țara Galilor. In multe spitale se adopta un program ca cel din ziua de Craciun

- „Asistentele medicale s-au saturat”, a rezumat Pat Cullen, secretarul general al sindicatului Royal College of Nurses (RCN). „Destul cu salariile mici (…), destul ca nu putem acorda pacientilor ingrijirile de care au nevoie”, a adaugat ea, scrie Agerpres. Personalul votase pe 9 noiembrie in favoarea…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie. Acțiunea de protest este fara precedent in 106 de ani de activitate a organizației asistentelor medicale și demonstreaza gravitatea crizei sociale din Regatul Unit.

- Guvernul britanic a anuntat, duminica, ca in Marea Britanie va fi sarbatoare nationala pentru incoronarea Regelui Charles III in mai, la opt luni dupa moartea reginei Elizabeth II, scrie AFP. Sarbatoarea va fi luni, 8 mai, la doua zile dupa ceremonia de la Westminster Abbey, a spus Downing Street intr-un…