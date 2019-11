Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi angajați romani considera ca nivelul de stres la locul de munca actual este ridicat, iar 15,4% afirma ca este chiar nesustenabil de mare. Pentru alți 27% stresul este moderat și doar 7,7% declara ca este scazut sau lipsește, arata rezultatele unui sondaj realizat de platforma de recrutare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- Mnisterul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Irlanda, unde joi sunt in vigoare Coduri portocaliu si galben de vant puternic, ploi torentiale si inundatii, in regiunile Galway, Mayo, Clare, Cork, Kerry si Limerick. O alta atentionare a fost emisa pentru Grecia, unde sunt…

- Ministrul britanic de externe, Sajid Javid, a declarat luni ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie, potrivit Reuters. Ministrul britanic de externe, Sajid Javid, a declarat luni ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie, potrivit Reuters, anunța hotnews.ro. Ministrul…

- La data de 27 septembrie 2019, politistii Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de tainuire. In cadrul cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat de 30 ani, din Nasaud ar detine un autoturism cautat in…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, joi noaptea, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai au inceput cu frica meciul cu Spania, pierdut cu scorul de 1-2 pe Arena Nationala, dar a mentionat ca in repriza secunda s-au ridicat la nivelul adversarilor. "Problema…

- Alerta în Norvegia, la granița cu Rusia. În nordul țarii, la o stație de filtrare, au fost depistate cantitați mici de iod radioactiv. Nivelul detectat este foarte scazut și nu dauneaza oamenilor și nici mediului, asigura specialistii.