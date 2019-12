Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor parlamentare din Regatul Unit ar putea avea un efect dezastruos asupra viitorului tarii: nationalistii au obtinut 80% din mandatele scotiene din parlamentul britanic și spera sa separe Scotia de Marea Britanie.

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a anuntat marti ca la sfarsitul acestei saptamani va cere oficial Londrei sa permita desfasurarea unui nou referendum privind independenta Scotiei, dupa ce Partidul Conservator al premierului Boris Johnson, care sustine realizarea Brexitului, a castigat alegerile…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis vineri seara prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor, anunța MEDIAFAX.Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon…

- Regatul Unit s-ar putea dezbina in urma Brexitului. Dupa ce premierul Scoției, Nicola Sturgeon, a declarat in repetate randuri ca, in cazul divortului de UE, va declanșa un nou referendum privind separarea de Marea Britanie, de data asta partidul republican din Irlanda de Nord si-a

