- Serviciile de sanatate britanice nu au inregistrat niciun deces cauzat de coronavirus in ultimele 24 de ore, pentru prima data din 30 iulie 2020.Conform ultimului bilant oficial, tara - cea mai afectata din Europa, cu 127.782 de decese in total - a inregistrat marti 3.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat un nou sistem de denumire pentru variantele Covid-19. De acum inainte, OMS va folosi literele grecesti pentru a se referi la variantele detectate pentru prima data in tari precum Marea Britanie, Africa de Sud si India, dar si pentru a simplifica discutiile.…

- Din aproape 3.300 de cetațeni UE blocați la granița Marii Britanii in primele trei luni din 2021, peste 2.000 (60,6%) veneau din Romania, informeaza Hotnews , care citeaza Euronews. Datele oficiale publicate in aceasta saptamana de guvernul de la Londra arata o creștere semnificativa fața de primul…

- Autoritatile din Marea Britanie recomanda limitarea vaccinului AstraZeneca la persoanele peste 40 de ani, dupa raportarea a 242 de cazuri de cheaguri de sange. Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-Covid din Regatul Unit, JCVI, a recomandat vineri, limitarea utilizarii vaccinului…