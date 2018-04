Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat teste cu aplicarea otravurilor pe manerele ușilor cu mult inainte de otravirea lui Serghei Skripal și a fiicei sale in Salisbury, se spune in scrisoarea lui Mark Sedwill, consilierul pentru securitate naționala al premierului britanic, adresata secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Marea Britanie o retine "cu forta" pe Iulia Skripal, vizata alaturi de tatal ei, fostul agent secret Serghei Skripal, de atacul neurotoxic produs pe 4 martie, acuza Administratia Vladimir Putin, potrivit cotidianului Le Figaro. "Cele mai recente evenimente ne sporesc temerile ca avem de-a…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a confirmat analiza Regatului Unit privind tipul de neurotoxina folosita in otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia Skripal, scrie BBC. Organizatia nu a numit substanta ca facand parte din gama Novichok dar a sustinut…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Administratia Vladimir Putin a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi.

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca Alianta nu isi doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, adaugand ca sustine pozitia Marii Britanii in scandalul izbucnit dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza France 24.