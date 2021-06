Stiri pe aceeasi tema

- 'Le datoram oamenilor care au sacrificat atat de multe in aceasta pandemie sa fim onesti cand i-am dezamagit asa cum am facut-o eu incalcand regulile', a explicat el in scrisoarea de demisie adresata prim-ministrului Boris Johnson, reiterandu-si scuzele.Johnson a raspuns ca regreta primirea scrisorii.…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…