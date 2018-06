Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, intr-un discurs rostit marti la Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) de la Viena, relateaza…

- Marea Britanie va fi 'complet pregatita' pentru a iesi din Uniunea Europeana si in lipsa unui acord in acest sens cu Bruxelles, a insistat luni guvernul britanic, potrivit Press Association. Premierul Theresa May continua sa fie de parere ca "fara niciun acord e mai bine decat cu unul nefavorabil"…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a lansat un atac fara precedent impotriva unui proiect al premierului Marii Britanii, Theresa May, privind uniunea vamala post-Brexit, proiect pe care l-a catalo...

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…