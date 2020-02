Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg s-a alaturat miilor de tineri care au participat vineri la o manifestatie pentru clima organizata in orasul Bristol, in sud-vestul Angliei, relateaza dpa. La sosirea in gara principala a orasului britanic, Thunberg, 17 ani, a declarat ca spera ca protestul sa fie o "adunare de oameni uniti in solidaritate". Intrebata de ziarul local Bristol Post de ce a ales sa vorbeasca in acest oras, ea a raspuns: "Din diferite motive. Miscarea este foarte puternica aici si am intrat in contact cu oamenii care erau aici". Foto: (c) Dylan Martinez / REUTERS Primarul…