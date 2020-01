Marea Britanie - Meghan s-a întors în Canada pentru a fi alături de fiul Archie Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza vineri Reuters.



O purtatoare de cuvant a declarat ca Meghan a plecat in Canada pentru a fi alaturi de fiul Archie, noteaza Reuters.



Anuntul facut de printul Harry si de Meghan miercuri seara, pe retelele de socializare, pare sa-i fi luat pe nepregatite pe regina Elisabeta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

