Marea Britanie: Medicii tineri încep o grevă de patru zile Mii de tineri medici britanici incep marti o greva de patru zile pentru a reclama salarii mai bune in plina criza a costului vietii, o actiune care pune presiune asupra unui serviciu de sanatate deja la limita, noteaza AFP. ‘Aceasta este cea mai perturbatoare mobilizare din istoria NHS (serviciul public de sanatate), iar grevele vor provoca o presiune imensa’, a declarat Stephen Powis, director medical al NHS Anglia. ‘Se va acorda prioritate ingrijirilor urgente si critice, dar, din pacate, unor pacienti li se vor reprograma consultatia’, a adaugat el. Potrivit NHS Confederation, pana la 350.000… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

