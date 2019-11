Marea Britanie - Majoritatea femeilor ar ascunde un avort de familiile lor (sondaj)

„U” Cluj pornește cu prima șansă

UTA dispută, mâine, de la ora 17.45, partida restanță din cadrul etapei a VI-a, contra celor de la Universitatea Cluj, chiar sub Feleac. Tehnicianul echipei UTA, Laszlo Balint a văzut meciul adversarului cu FCSB, din Cupa României și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Clujenii, favoriți! Deși se află pe locul… [citeste mai departe]