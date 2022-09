Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 70 de ani de domnie, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este omniprezenta in viața britanicilor, care ii simt zilnic prezența fie direct - prin portretele de pe monede, bancnote, timbre -, fie indirect - prin diverse simboluri regale aplicate pe o serie de obiecte sau produse comerciale.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu, in Republica , intitulat „Moartea unei imagini”, dupa dispariția la 96 de ani a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Intreaga lume reacționeaza dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii , care a condus Casa Regala timp…

- Toata planeta și-a exprimat condoleanțe pentru regina Elisabeta a II a Marii Britanii. Luminile s-au stins simbolic la turnul Eiffel, iar steagul a coborat in berna pe aproape intreaga planeta: Uniunea Europeana, Marea Britanie, Australia, SUA, au aratat tristețea pentru regina, a

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Palatul Buckingham a anunțat, joi, 8 septembrie, ca Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 96 de ani, s-a stins in pace la Castelul Balmoral. Prințul Charles devine rege imediat dupa a moartea Reginei.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția. Joi, dupa pranz, presa din Regat a anunțat ca Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicala la reședința din Balmoral, Scoția “In urma unei evaluari suplimentare in aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este intr-o stare grava, iar membrii familiei regale au fost chemați de urgența la Castelul Balmoral, din Scoția, acolo unde se afla in prezent regina. In varsta de 96 de ani, regina Elisabeta a avut, in ultima vreme mai multe probleme de sanatate, iar in…