Marea Britanie luptă cu obezitatea Guvernul britanic a anuntat luni un plan national de lupta impotriva obezitatii, care include o serie de masuri speciale - interzicerea vinzarii alimentelor de tip "junk food" in baruri, caloriile vor fi detaliate in meniuri si retete medicale vor putea fi eliberate pentru plimbari cu bicicleta - dupa publicarea unui studiu care a evidentiat faptul ca obezitatea reprezinta un factor agravant in ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat azi un plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit, prin care interzice publicitatea la junk-food, impune detalierea caloriilor in meniuri si impune prescrierea medicala a plimbatului cu bicicleta. Un studiu realizat de agentia sanitara britanica indica obezitatea…

- Guvernul britanic a anuntat luni un plan national de lupta impotriva obezitatii, care include o serie de masuri speciale - interzicerea vanzarii alimentelor de tip "junk food" in baruri, caloriile vor fi detaliate in meniuri si retete medicale vor putea fi eliberate pentru plimbari cu bicicleta -,…

- Multi romani din Spania isi schimba planurile de vacanta #Covid-19 Madrid. Foto: Annamaria Damian. Înmulțirea cazurilor de COVID-19 în România și situația incerta privind evoluția pandemiei îi determina pe mulți români din Spania sa își schimba planurile de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat sambata un numar record de cazuri de contaminare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore in intreaga lume, pentru prima data de la debutul pandemiei – peste un sfert de milion. Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra.Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite,…

- Guvernul conservator din Marea Britanie a decis ca imigranții care lucreaza pe teritoriul acestei țari sa plateasca o suprataxa pentru sanatate. Anunțul a fost facut de ministru de Finanțe britanic, Rishi Sunak. Acesta a spus ca NHS va primi in plus 6 milioane de lire sterline pentru a face fața…

- Brazilia a devenit a treia cea mai afectata tara din lume de Covid-19, dupa ce aici totalul cazurilor confirmate oficial a trecut de 255.300, depasind Marea Britanie.Potrivit Johns Hopkins University, in Brazilia au fost inregistrat un total de 255.368 de cazuri, cu 674 de decese raportate…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are planuri sa relaxeze unele restrictii pentru combaterea COVID-19 saptamana viitoare, dar a avertizat ca ridicarea masurilor prea devreme ar putea adanci criza economica din Marea Britanie, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . “Vrem, daca…