- Aceasta este cea de-a doua tentativa a companiei aflate pe primul loc la vanzarea de mobila in lume de a se lansa in India, dupa ce planurile i-au fost zadarnicite in 2006 de o lege referitoare la investitiile din strainatate, act normativ devenit mai relaxat intre timp, care ii impunea sa se asocieze…

- Un avion cu 20 de persoane la bord s-a prabușit in Alpii Elvețieni, in week-end, iar autoritațile elvețiene spun ca nu exista supraviețuitori. O operațiune uriașa de cautare a fost lansata pentru gasirea epavei avionului model Ju-52, scrie The Mirror. Deocamdata nu se cunoaște identitatea victimelor,…

- Canabisul medicinal va putea fi procurat pe baza de reteta in Regatul Unit din aceasta toamna, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Sajid Javid. ''Va veni in ajutorul pacientilor cu nevoi medicale specifice, dar acest lucru nu va constitui in niciun caz un prim pas catre legalizarea canabisului…

- Scandal imens cu gigantul Danone in prim-plan. S-a lasat cu plangeri asurpra companiei si cu o ancheta ce vizeaza laptele praf al bebelusilor. Compania investigheaza mai multe plangeri conform carora un produs foarte consumat le-ar fi facut rau bebelușilor. Aptamil a schimbat recent rețetele…

- Cel puțin 40 de școli din Marea Britanie au impus o noua regula vestimentara potrivit careia elevele nu vor mai avea voie sa poarte fuste, intr-un demers care vine in sprijinul elevilor transgender și al celor care „inca nu au decis cu care gen se identifica”.

- Decizia proprietarul celor doua avioane constituie o noua lovitura pentru grupul european Airbus care se straduieste sa mentina interesul pietei pentru acest avion gigant la mai putin de 10 ani de la intrarea sa in serviciu. Compania germană de investiţii Dr Peters Group a anunţat marţi…

- Mulți clienți ai restaurantului de tip fast-food McDonald's din Marea Britanie și-au exprimat furia în urma anunțului potrivit caruia un numar de preparate din meniu pot conține urme de alune și nuci. Compania a avut parte de o prbleme în sistemul de producțe, ceea ce a condus la chiflele…

- Roman Abramovici a șocat lumea cu ultima sa decizie! Miliardarul care l-a cumparat cu 23 de milioane de euro pe Adrian Mutu a decis sa ia și cetațenia israeliana. In calitate de nou repatriat, omul de afaceri va fi scutit de plata impozitelor timp de 10 ani, precizeaza publicatia The Times of Israel.Oligarhul…