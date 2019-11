Stiri pe aceeasi tema

- Scotienii au respins independenta la un referendum organizat in 2014, dar SNP afirma ca votul britanicilor pentru iesirea din Uniunea Europeana modifica in mod fundamental aranjamentele constitutionale si ca asta inseamna ca trebuie pusa din nou intrebarea privind independenta Scotiei. Sturgeon a spus…

- Cazul prezentat de ziarul nostru a ajuns pe masa oficialilor de la Home Office, care acum iși cer scuze și susțin ca și-au reparat greșeala. Diferențele intre cele doua forme de rezidența sunt mai multe, cea mai importanta referindu-se la felul in care copii acestor romani primesc automat, sau nu, cetațenie…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Un numar record de cetațeni UE vor sa ramana in Marea Britanie, dupa Brexit. Romanii, pe locul al doilea dupa polonezi Un numar record de cetațeni straini au aplicat in septembrie pentru un permis de ședere permanenta in Marea Britanie, pe fondul temerilor ca Marea Britanie va ieși din UE fara un acord.…

- Priti Patel va anunta ca, in contextul Brexit, are misiunea de a „opri libera circulatie a persoanelor” si de a „introduce un sistem de imigratie pe baza de puncte asemanator cu modelul australian”, „un sistem care sa functioneze in interesul Marii Britanii”, prin atragerea „celor mai inteligenti”,…

- Scotia ar putea organiza un nou referendum privind independenta fata de Marea Britanie in cazul producerii unui Brexit fara niciun acord, a avertizat miercuri premierul scotian, Nicola Sturgeon.Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va…

- La Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. „Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat…

- Persoanele care vor calatori din Regatul Unit catre statele membre ale Uniunii Europene (UE) vor beneficia - in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”) - de duty-free, care astfel va reveni, a anuntat marti Trezoreria britanica, relateaza AFP.