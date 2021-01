Marea Britanie le oferă stimulente financiare cetățenilor UE pentru a părăsi Regatul Unit Cetațenilor UE li se ofera stimulente financiare pentru a parasi Marea Britanie, cu câteva luni înainte de termenul limita pâna la care se poate cere obținerea statutului de rezident (settled status), scrie The Guardian.

De la 1 ianuarie cetațenii UE pot aplica la programul guvernului de întoarceri voluntare, prin care pot primi sprijin financiar ca încurajare pentru a se întoarce în țarile de origine.

Plațile pot include zborurile și pâna la 2.000 de lire pentru relocare. Programul este desemnat sa îi ajute pe unii dintre imigranți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

