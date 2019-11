Opozitia laburista din Marea Britanie i-a acuzat miercuri pe conservatori ca desfasoara "negocieri secrete" cu SUA pentru a "vinde" companiilor americane sistemul de sanatate britanic gratuit, in cadrul unui viitor acord comercial post-Brexit, acuzatii dezmintite imediat cu fermitate, potrivit France Presse.



Cu doua saptamani inainte de alegerile legislative anticipate, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a prezentat in fata presei 450 de pagini de documente referitoare la, potrivit lui, sase runde de negocieri din 2017 pana in prezent, la Washington si Londra, intre reprezentanti…