Premierul eurofob Boris Johnson a convocat acest scrutin dupa ce a pierdut majoritatea in parlament, in urma dezacordurilor cu mica formatiune nord-irlandeza Partidul Democratic Unionist (DUP) si a celor din interiorul Partidului sau Conservator in legatura cu forma pe care trebuie sa o ia Brexitul, sustinut in iunie 2016 de catre 52% dintre britanici.



Sondajele de opinie ii acorda un numar suficient de voturi pentru a trece prin parlament acordul de divort negociat cu Bruxellesul si care prevede punerea in practica a Brexitului la 31 ianuarie 2020, potrivit Agerpres.



Dar…