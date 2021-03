Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a criticat sambata cu fermitate "atacurile rusinoase" asupra politistilor dupa ce un protest desfasurat la Bristol impotriva unui proiect de lege pentru sporirea prerogativelor politiei a degenerat in violente, zece persoane fiind arestate, relateaza Reuters, potrivit…

- Zece persoane au fost arestate vineri in orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un protest impotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat in violente, manifestantii aruncand cu sticle si caramizi in fortele de ordine, a transmis politia intr-un comunicat, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, ca Marea Britanie isi va mari arsenalul nuclear cu 40%, pentru a-si asigura securitatea in fata unor noi pericole tehnologice, informatie care a determinat Iranul sa acuze Londra de ipocrizie, atunci cand isi exprima ingrijorarea fata de presupusele…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marti prioritatile guvernului sau in ce priveste politica externa si de aparare post-Brexit, prin care Londra se angajeaza sa creasca influenta Regatului Unit in regiunea Indo-Pacific, in incercarea de a echilibra dominatia Chinei, relateaza Reuters. Iata…

- Premierul britanic Boris Johnson ia in calcul o ridicare treptata a izolarii impuse in cadrul luptei impotriva epidemiei covid-19 - incepand din mai -, dezvaluie tabloidul Daily Mail, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Aceasta ar consta intr-o redeschidere a puburilor si restauratelor -…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. ''Am fost informati astazi ca,…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului "lockdown " din Anglia va necesita o "ridicare graduala" in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi "primele care se vor redeschide", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Adresandu-se parlamentului…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…