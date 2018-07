​Marea Britanie: Jeremy Hunt, numit ministru de Externe n locul lui Boris Johnson

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV."In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, parasind și el guvernul dupa fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar cateva zile dupa ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia…

- Euroscepticul Dominic Raab a fost numit luni ministru pentru Brexit in guvernul britanic, dupa ce in urma cu o zi David Davis a demisionat din acest post, din cauza dezacordurilor cu orientarea dorita de premierul Theresa May, a anunțat Downing Street, potrivit AFP.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…

